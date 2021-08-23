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Психолог Аверс рассказала, как домохозяйке победить свои страхи и стать бизнес-леди
Общество
Психолог Аверс рассказала, как домохозяйке победить свои страхи и стать бизнес-леди
pixabay.com  /  Sue Styles

Люди старше 45 лет, которые родились во времена СССР, имеют другое мышление, в отличие от современной молодежи. Раньше, прежде чем выбрать вуз, определялись с профессией на всю жизнь. Студент полагал, что изменить ничего нельзя, так как судьба уже предначертана. Но чудо в жизни этого человека, конечно же, могло произойти, ведь всегда есть шанс выиграть в лотерею. Об этом ФАН рассказала психолог, бизнес-тренер Ксения Аверс.

Современные россияне живут по-другому. Примерно 70% молодежи считает, что в их силах стать тем, кем хочется, в любое время. Так что же делать, если этот час настал? Как только появились мысли о том, что нужно что-то менять в своей жизни, следует сесть и подумать о своем отношении, например, к бизнесу, считает психолог. Чтобы понять себя, нужно:

  • записать на бумаге вопросы, которые возникают по теме, всевозможные страхи и риски, сомнения и убеждения;
  • проанализировать, насколько качественно работает мышление и есть ли страхи, над которыми нужно проводить работу;
  • прописать напротив каждой своей мысли, реально ли ее воплотить в жизнь или мешает страх неопределенности. Как оно получится в дальнейшем — никто не знает. Все зависит от того, как расставит приоритеты будущий предприниматель. Но если сразу сказать себе, что бизнес отнимет все время, которое можно было бы провести с родными, то этот страх не позволит двигаться дальше;
  • научиться бороться со страхами. Если определить, что они не настолько уж и реальные и все зависит от умений предпринимателя, то появятся силы действовать. Разобрать все свои страхи нужно до старта бизнес-проекта;
  • задать себе вопросы: насколько страх реален, что важнее на данный момент — остаться со своими убеждениями или попробовать распределить задачи и сделать то, что было запланировано?

Психолог Аверс рассказала, как домохозяйке победить свои страхи и стать бизнес-леди
Из личного архива Ксении Аверс  / 

«Зачастую люди совершают ошибку, пытаясь выполнить всю работу по бизнесу самостоятельно. Предприниматель придумывает концепцию, находит команду, с которой будет сотрудничать, но продолжает делать все сам, не позволяя ошибаться другим. Это неправильно. Настоящий бизнесмен должен уметь делегировать любые задачи и мотивировать сотрудников на их исполнение. Даже если что-то будет сделано не так, как хотелось бы, главное — что этим будет заниматься кто-то другой. Предприниматель не должен посвящать себя рутинной работе. А чтобы не разочаровываться в сотрудниках, не стоит ставить завышенную планку», — пояснила Ксения Аверс.

Как побороть свои страхи

Даже домохозяйка может стать бизнес-леди, если избавится от ограничивающих и ложных убеждений. Их можно заменить, а то и вовсе убрать. Для этого следует себя спросить:

  • Если возможно все, то как бы я хотел это сделать?
  • А можно ли по-другому?
  • Что важнее для меня — получить новый результат или продолжать жить со старым страхом и убеждениями?

«Хотя есть действительно реальные и обоснованные страхи, которые периодически волнуют всех предпринимателей. Например, как можно делегировать работу со своими расчетными счетами и доверить кассу чужому человеку? Понятное дело, бизнесмен боится воровства, но заниматься всеми делами он тоже не может. В этом случае придется учиться новым инструментам ведения бизнеса, которые придуманы крупными корпорациями. Важно, чтобы пришло осознание того, что свой страх можно побороть. Поэтому сначала важно сформулировать проблему, а затем заниматься поисками типового решения», — добавила Ксения Аверс.

Если страх преодолен, то, по мнению психолога, пора приступать к действиям. Для этого понадобятся энергия и силы. Первое можно получить за счет формирования образа в голове, живой картинки будущей реальности. Чем фантазия четче и ярче, тем больше будет сил в реализации истории, созданной в мышлении. А чтобы зарядиться сполна, нужно спросить себя — для чего мне бизнес, что он даст, когда я заработаю достаточно денег, на что их потрачу? Эту картинку нужно постоянно держать в голове. Она будет напоминать о желаниях — путешествиях, подарках, возможностях.

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