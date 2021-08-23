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В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Черкасово, 23 августа. Жительница Выборгского района Ленинградской области обратилась в полицию после того, как узнала, что сожитель ее дочери резал женщину ножом, а после облил розжигом и поджег.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, речь идет о жительнице поселка Черкасово. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили там 34-летнюю женщину. Было установлено, что квартира принадлежит мужчине, а дочь заявительницы проживала там с 13 августа, где распивала спиртное. За это время мучитель успел сделать несколько порезов на теле своей жертвы, потушить окурки о ее ноги, а также облить розжигом и поджечь.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол.

Ранее житель Ростовской области случайно убил свою дочь, облив ее горящим бензином.

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