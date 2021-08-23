Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400

Москва, 23 августа. Контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) будет подписан уже в ближайшее время, сообщили в Рособоронэкспорте.

Ранее стало известно, что стороны проводят завершающие консультации. При этом уже завершено формирование финансовой модели и программы технологического сотрудничества по вопросу поставки дополнительной партии ЗРК.

Кроме Турции комплексами С-400 заинтересовалась еще одна страна. Белоруссия рассматривает вариант приобретения этого вооружения для укрепления своей системы противовоздушной обороны.