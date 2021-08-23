Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой

Сан-Хосе, 23 августа. Онлайн-система хранения средств и осуществления платежей PayPal обновляет свою политику в отношении криптотранзакций.

Подданные Соединенного Королевства смогут воспользоваться новыми преимуществами, которые предлагает компания PayPal своим клиентам в этой стране. Британцы получат возможность приобретать, хранить, а также реализовывать токены через платежную систему.

Со слов представителей международной платежной системы, подобная функция первый раз будет предоставлена на территории за пределами Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет 3DNews.

«Мы рассчитываем на успех и в Великобритании», — подчеркнул Хосе Фернандес да Понте из PayPal.

Как полагают в PayPal, на длительном промежутке роль цифровых монет значительно вырастет, что позволит им стать по-настоящему значимыми в секторе e-commerce.

Весной выяснилось, что прибыльность предприятия вместе с уровнем продаж значительно выросли выше прогнозов. Во многом это случилось благодаря появлению возможности проведения операций с криптоинструментами.