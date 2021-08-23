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Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:18
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 23 августа. Россия получила сразу несколько заявок на поставки новейших бронемашин «Тайфун-К» в другие страны.

Иностранные представители заинтересовались приобретением данной техники для нужд собственных армий, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Также, по его словам, Россия получила заявки на поставки самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр».

Ранее, как сообщает «Газета.ру», бронеавтомобиль «Тайфун» получил уникальную пушку калибра 30 мм. На форуме «Армия-2021» была представлена десантируемая версия этой машины.

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россия армия-2021 тайфун-к
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