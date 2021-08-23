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Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:19
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Москва, 23 августа. Российский танк Т-14 и другая бронетехника на тяжелой гусеничной платформе «Армата» в будущем будут экспортироваться, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Он не исключил, что данная военная техника будет пользоваться высоким спросом у иностранных покупателей. Стоит отметить, что российский Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Военные эксперты говорят, что эта боевая машина не имеет аналогов в мире. Подчеркивается, что на платформе «Армата» были созданы также машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Шугаев напомнил, что за последние несколько лет на международном оружейном рынке появились бронетранспортеры «Бумеранг», автомобили «Тайфун-К», противотанковый комплекс «Корнет» и другие виды вооружений, которые производит Россия.

Ранее сообщалось, что ВС РФ получат до конца года партию новых Т-14 «Армата». Также готовится передача в подразделения и 65 единиц танков Т-90М «Прорыв».

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