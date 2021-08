Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек

Мехико, 23 августа. Нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos (Pemex) заявила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Сообщение появилось на официальной странице в Twitter.

По данным Pemex, в результате пожара пять человек получили ожоги. Их направили в региональную больницу Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. О смертельных случаях не сообщается, отмечают в компании.

«Около 16:30 пожар на платформе E-Ku-A2 производственного объекта Ku-Maloob-Zaap, расположенного в проливе Кампече, был взят под контроль. Будет проведено расследование причин этого события», — сообщили в Pemex.

