Сестры Аверины рассказали о своем отношении к футболу

Нижний Новгород, 23 августа. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины посетили студию «Матч ТВ» во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» — «Ростов» (1:2).

Сестры Аверины, которые несколько лет назад посещали матч российского чемпионата и наносили первый удар во встрече между «Спартаком» и ЦСКА, рассказали, за какой российский клуб болеют. По словам девушек, футбол для них близкий вид спорта, поскольку им увлекался их отец.

«Папа очень болеет за ЦСКА. Мы тоже выступаем за вооруженный клуб (Центральный спортивный клуб армии. — Прим. Ред.), потому мы болеем за ЦСКА и к футболу, можно сказать, немного близки», — признались спортсменки в беседе с ведущим.

Напомним, на прошедших токийских Играх Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, ее сестра Арина осталась без медали, заняв четвертое место. Золото ОИ-2020 завоевала израильтянка Линой Ашрам, которая в финальном упражнении с лентой допустила грубую ошибку — уронила ленту, — но судьи все равно поставили ей высокий балл.