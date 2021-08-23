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Премиум-автомобиль Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021
Экономика
Премиум-автомобиль Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021
aurusmotors.com  /  AURUS

Москва, 23 августа. Производитель премиальной марки Aurus впервые примет участие в Восточном экономическом форуме — 2021. Там он планирует презентовать новую модель, работающую на водородном топливе.

В павильоне Aurus будут представлены два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе». Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда», — цитирует РИА Новости заявление производтеля.

ВЭФ-2021 пройдет в этом году 2-4 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия — «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».

Появление серийного образца автомобиля Aurus на водородном топливе ожидается к 2024 году. Такие сроки ранее обозначил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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