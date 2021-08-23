Премиум-автомобиль Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

Москва, 23 августа. Производитель премиальной марки Aurus впервые примет участие в Восточном экономическом форуме — 2021. Там он планирует презентовать новую модель, работающую на водородном топливе.

В павильоне Aurus будут представлены два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе». Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда», — цитирует РИА Новости заявление производтеля.

ВЭФ-2021 пройдет в этом году 2-4 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия — «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».

Появление серийного образца автомобиля Aurus на водородном топливе ожидается к 2024 году. Такие сроки ранее обозначил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.