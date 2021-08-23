Посетители бара в Гатчине устроили драку с перестрелкой

Санкт-Петербург, 23 августа. Конфликт между двумя посетителями бара в Гатчине закончился перестрелкой и уголовным делом. Медицинская помощь потребовалась обоим участникам.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина получил огнестрельное ранение во время отдыха в ночном заведении на улице Чкалова, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов оперативники выяснили, что 36-летний местный житель обстрелял 39-летнего посетителя бара после возникшего словесного конфликта, переросшего в драку. Пострадавшего госпитализировали с ранениями в области живота, левого плеча, предплечья и бедра в состоянии средней степени тяжести.

Стрелка увезли в ту же больницу с ушибленной раной волосистой части головы, после оказания помощи его отпустили. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ранее подозреваемый был судим за кражу и наркотики.

Незадолго до этого неизвестные открыли огонь на центральной площади Королева. Оказалось, что все это происходило в рамках съемок сериала, сообщало РИАМО.