Четыре детеныша носухи появились на свет в Иркутском зоосаде

Иркутск, 23 августа. Местная знаменитость Иркутского зоосада носуха Бонни родила месяц назад четверых прекрасных малышей. Они уже активно изучают окружающий мир.

По словам сотрудников учреждения, из-за того, что малыши при кормлении сильно кусали мать, она отказалась давать им молоко. Их пришлось забрать от родителей.

Четверых детенышей носух приютила одна из работников зоосада. Девушка каждый день взвешивает малышей и следит за состоянием их здоровья.

В клетке малюток всегда лежит бутылка с теплой водой, чтобы они могли об нее греться. Помимо этого, маленькие носухи требуют от нее постоянного внимания. Для их кормления она разводит специальную молочную смесь, а немного попозже начнет давать им фрукты, овощи, мясо и насекомых.

В апреле жительница города Оренбурга обнаружила в подъезде своего дома обезьяну, сообщало издание РИА56. Девушке ничего не оставалось, как приютить животное у себя.