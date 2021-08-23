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Минпромторг России может ввести маркировку на электронику

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:53
Экономика
Минпромторг России может ввести маркировку на электронику
pixabay.com  /  JacekAbramowicz

Москва, 23 августа. Правительство РФ может обязать производителей и импортеров электронной продукции маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ).

Подлежащую маркировке номенклатуру ЭКБ планируют определить до конца 2021 года. Ее оператором должно стать ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

После маркировки, как предполагается, власти намерены установить утилизационный сбор для ряда видов товаров. Однако это может привести к росту цен и увеличению сроков поставок продукции, опасаются игроки рынка. Потому более верным они считают ввести такую меру в отношении не ЭКБ, а конечных устройств.

Специалисты ЦРПТ отметили сокращение уровня нелегального оборота табачной продукции в России. Тенденция снижения на рынке доли продукции с поддельными акцизными марками говорит об эффективности работы системы маркировки, считают эксперты.

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