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Сиквел мультфильма «Босс-молокосос» возглавил российский прокат
Общество
Сиквел мультфильма «Босс-молокосос» возглавил российский прокат
Кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2»

Москва, 23 августа. Продолжение популярного анимационного фильма «Босс-молокосос» показало лучший результат в прошедшие выходные. Мультфильм возглавил российский кинопрокат.

Анимационная лента вышла на широкие экраны 14 августа, а в выходные с 19 по 22 августа сбор составил 273 миллиона рублей. Всего за девять дней проката продолжению истории о тайном агенте в образе младенца удалось собрать 391,5 миллиона рублей, сообщает портал «Культуромания».

Второе место занял комедийный боевик «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Тайкой Вайтити в главных ролях. Лента собрала 141,8 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров фильм, который далеко не первую неделю в прокате — «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Работа голливудского режиссера Джеймса Ганна собрала за прошедший уикенд 45,7 миллиона рублей. Общий сбор ленты составляет 663,6 миллиона. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала «Кинобизнес».

Ранее в Сети появились новые подробности предстоящей фазы киновселенной Marvel. Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что американская актриса Доминика Торн дебютирует в роли преемницы Железного человека в предстоящем фильме «Черная пантера: Ваканда навеки».

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