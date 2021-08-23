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Талибы заявили, что взяли в осаду отряды сопротивления в Панджшерской долине

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:57
Армия
Талибы заявили, что взяли в осаду отряды сопротивления в Панджшерской долине
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Кабул, 23 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяло в осаду отряды сопротивления в Панджшерской долине, заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

По словам террористов, они стремятся к мирному урегулированию ситуации. Провинция Панджшер оставалась единственным неподконтрольным талибам регионом.

«Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», — отметил Муджахид.

Местные жители отказываются признавать власть боевиков. Члены «Талибана» 22 августа призвали лидера сопротивления Ахмада Масуда сдаться. Если этого не произойдет, то террористы пообещали начать осаду провинции.

Однако лидер ополченцев отказался принимать ультиматум. Он заявил, что сопротивление готово вступить в бой с талибами, если это потребуется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы панджшер
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