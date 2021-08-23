Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:21
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Украинского спецагента задержали в Туле

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:02
Происшествия
Украинского спецагента задержали в Туле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тула, 23 августа. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали с поличным мужчину, работавшего на спецслужбы Украины.

По данным ведомства, задержанный шпионил в интересах страны. Он собирал секретные данные о перспективном стрелковом оружии России. Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник поставил цель о вербовочной разработке россиян. Таким образом он хотел завладеть данными о перспективных разработках в области стрелкового вооружения. Теперь шпиону может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы. Все детали происшествия устанавливаются.

Житель Тюмени, который в июле захватил заложников в банке и требовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым. Была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты установили, что мужчине требуется принудительное лечение, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Украинского спецагента задержали в Туле
фсб тула спецслужбы украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru