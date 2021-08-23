Украинского спецагента задержали в Туле

Тула, 23 августа. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали с поличным мужчину, работавшего на спецслужбы Украины.

По данным ведомства, задержанный шпионил в интересах страны. Он собирал секретные данные о перспективном стрелковом оружии России. Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник поставил цель о вербовочной разработке россиян. Таким образом он хотел завладеть данными о перспективных разработках в области стрелкового вооружения. Теперь шпиону может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы. Все детали происшествия устанавливаются.

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