Лавров заявил, что антироссийские санкции ЕС бьют по «младоевропейцам»

Москва, 23 августа. Антироссийские санкции Евросоюза являются негодным инструментом политики Брюсселя и бьют по «младоевропейцам». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России раскритиковал санкционную политику ЕС в интервью венгерским СМИ. По его словам, Москва понимает, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства даже тогда, когда это противоречит национальным интересам Венгрии.

«Важно, что санкции ЕС больно бьют по «младоевропейцам», а «еврогранды» умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя», — подчеркнул Лавров.

Дипломат дал такой комментарий на фоне продления экономических санкций против России. Главы МИД стран ЕС в июле оформили действие ограничений до 31 января 2022 года.

Лавров ранее сообщил о подрыве доверия РФ к европейским партнерам в сфере энергетической безопасности. Министр напомнил, что ЕС в 2019 году принял поправки в газовую директиву Третьего энергопакета против «Северного потока — 2».