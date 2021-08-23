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Падение розничных продаж пива зафиксировано в России
Экономика
Падение розничных продаж пива зафиксировано в России
pixabay.com/PD

Москва, 23 августа. Объем реализованных пивных напитков во втором квартале 2021 года составил 172,6 млн дал. Это оказалось на 2% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Статистические сведения представили в Росалкогольрегулировании (РАР). Ведомство ведет свою статистику согласно данным системы ЕГАИС, которая учитывает производство и продажи алкогольной продукции в рознице и общепите.

Отмечается, что снижение уровня реализации пива произошло вопреки аномально жаркой погоде, стоявшей этим летом в некоторых регионах России. Не помог увеличить объем реализации напитков и чемпионат Европы по футболу, обычно способствующий росту продаж, пишет РБК.

ФАС намерена проверить российский рынок пива на признаки демпинга. Согласно предположениям экспертов, ведомство собирает сведения с целью, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены на пивную продукцию.

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