Химики из США придумали новый «зеленый» способ синтеза нейлона

Москва, 23 августа. Американские специалисты разработали новую методику синтеза сверхпрочного нейлона, которая не требуют катализаторов из цинка и других токсичных отходов.

Нейлон относится к числу полимеров. Первая вариация материала была создана компанией DuPont в 1935 году. В последующие годы ученые разрабатывали новые вариации тканей, которые заметно превосходили друг друга. Химик из университета Огасты Амина Али с группой ученых создала новый способ производства самой популярной марки материала — нейлона-6:6. Он используется в изготовлении сверхпрочных нитей, проводов и автозапчастей.

«Сейчас этот металл используется в качестве катализатора для производства циклогексена, ключевого компонента первой стадии синтеза нейлона. Мы обнаружили, что его можно заменить железом без существенных потерь в эффективности производства», — отметила эксперт.

Процесс производства нового экологичного нейлона состоит из нескольких стадий. На первой промышленники разрабатывают циклогексен, циклический углеводород, сообщает ТАСС.

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