Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:21
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Химики из США придумали новый «зеленый» способ синтеза нейлона
Наука
Химики из США придумали новый «зеленый» способ синтеза нейлона
pixabay.com

Москва, 23 августа. Американские специалисты разработали новую методику синтеза сверхпрочного нейлона, которая не требуют катализаторов из цинка и других токсичных отходов.

Нейлон относится к числу полимеров. Первая вариация материала была создана компанией DuPont в 1935 году. В последующие годы ученые разрабатывали новые вариации тканей, которые заметно превосходили друг друга. Химик из университета Огасты Амина Али с группой ученых создала новый способ производства самой популярной марки материала — нейлона-6:6. Он используется в изготовлении сверхпрочных нитей, проводов и автозапчастей.

«Сейчас этот металл используется в качестве катализатора для производства циклогексена, ключевого компонента первой стадии синтеза нейлона. Мы обнаружили, что его можно заменить железом без существенных потерь в эффективности производства», — отметила эксперт.

Процесс производства нового экологичного нейлона состоит из нескольких стадий. На первой промышленники разрабатывают циклогексен, циклический углеводород, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что уксус способен заменить опасные вещества в средствах для уборки дома. Высокая кислотность продукта позволяет растворять минеральные отложения, грязь, жир и сажу.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Химики из США придумали новый «зеленый» способ синтеза нейлона
экология химия нейлон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru