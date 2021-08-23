Хайп-трейлер выставки видеоигр Gamescom появился в Сети

Вашингтон, 23 августа. Организаторы одного из самых масштабных мероприятий в сфере видеоигр Gamescom представили трейлер открытия. В новом видео собраны кадры из ярких премьер.

Церемония открытия выставки видеоигр пройдет 25 августа в Соединенных Штатах Америки. Мероприятие будет проходить при полном соблюдении всех необходимых в период пандемии коронавируса мер. В связи с этим красочное открытие будет транслироваться онлайн.

В хайп-трейлере можно увидеть кадры из долгожданных игр, таких как Far Cry 6, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard. По заявлению организаторов мероприятия, в первый день будут представлены порядка 30 игр, сообщает «Культуромания».

За шоу Opening Night Live, которое продлится более двух часов, смогут наблюдать люди с любой точки мира. Главной темой предстоящей выставки станет новое отношение к видеоиграм The New Normal («Игры: Новая норма»). Организаторы отмечают, что во время пандемии коронавируса нового типа игры становятся важной частью жизни людей.

Ранее стало известно о полезном воздействии видеоигр на фигуру. Английские исследователи доказали, что за два часа активной игры человек теряет калорий больше, чем при выполнении тысячи приседаний.