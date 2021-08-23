Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:21
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Хайп-трейлер выставки видеоигр Gamescom появился в Сети
Общество
Хайп-трейлер выставки видеоигр Gamescom появился в Сети
flickr.com  /  Koelnmesse Allgemein

Вашингтон, 23 августа. Организаторы одного из самых масштабных мероприятий в сфере видеоигр Gamescom представили трейлер открытия. В новом видео собраны кадры из ярких премьер.

Церемония открытия выставки видеоигр пройдет 25 августа в Соединенных Штатах Америки. Мероприятие будет проходить при полном соблюдении всех необходимых в период пандемии коронавируса мер. В связи с этим красочное открытие будет транслироваться онлайн.

В хайп-трейлере можно увидеть кадры из долгожданных игр, таких как Far Cry 6, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard. По заявлению организаторов мероприятия, в первый день будут представлены порядка 30 игр, сообщает «Культуромания».

За шоу Opening Night Live, которое продлится более двух часов, смогут наблюдать люди с любой точки мира. Главной темой предстоящей выставки станет новое отношение к видеоиграм The New Normal («Игры: Новая норма»). Организаторы отмечают, что во время пандемии коронавируса нового типа игры становятся важной частью жизни людей.

Ранее стало известно о полезном воздействии видеоигр на фигуру. Английские исследователи доказали, что за два часа активной игры человек теряет калорий больше, чем при выполнении тысячи приседаний.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Хайп-трейлер выставки видеоигр Gamescom появился в Сети
игры call of duty far cry gamescom
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru