Киев, 23 августа. Вооруженным силам Украины следует начать подготовку к наступлению на Донбасс, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.

Он выразил надежду, что киевские военные получат от государства все необходимое. Речь идет о соответствующем вооружении и военной технике.

«ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть», — добавил генерал.

Залужный считает, что нужно готовиться к наступлению на Донбасс и обратить внимание на минимизацию потерь. При этом бойцы ВСУ итак не прекращают провокации у линии разграничения.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреливает территории ЛНР и ДНР из тяжелых минометов. Однако сами украинцы остаются недовольны решением Киева вести вооруженный конфликт на востоке страны. Их возмутило предложение главы Геншатаба ВСУ Игоря Романенко атаковать Донбасс, передает телеканал «360».