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Президент России присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:49
Общество
Президент России присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук; Евгений Рудаков

Москва, 23 августа. Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ о присвоении подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, аэропорту присваивается имя Ахмата Кадырова. Указ вступает в силу со дня подписания. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял участие в мероприятии, посвященном Дню российского флага. В рамках торжественной церемонии, проходившей на Поклонной горе, подняли государственный триколор.

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путин кадыров грозный аэропорт
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