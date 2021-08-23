Президент России присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Москва, 23 августа. Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ о присвоении подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, аэропорту присваивается имя Ахмата Кадырова. Указ вступает в силу со дня подписания. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял участие в мероприятии, посвященном Дню российского флага. В рамках торжественной церемонии, проходившей на Поклонной горе, подняли государственный триколор.