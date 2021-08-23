Россияне увеличили объем средств на валютных счетах

Москва, 23 августа. Объем сбережений россиян на валютных счетах в банках увеличился с начала года на 17,6%.

Граждане переводят деньги с вкладов и приобретают валюту на фоне роста инфляции. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России. С января по июль увеличение средств на валютных счетах составило 17,6%. Общий объем в денежном эквиваленте на 1 августа достиг 35,6 млрд долларов.

Такой ситуации не наблюдалось с 2017 года, пишет РБК.Тогда за первые семь месяцев счета в иностранной валюте выросли на 20,1% или 5,3 млрд долларов.

Курс американской валюты может подняться на следующей неделе до отметки в 74,65 рубля. О возможном подорожании доллара на 25 копеек предупредили финансовые эксперты.