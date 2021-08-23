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Летняя погода в Центральной России сохранится еще на неделю
Общество
Летняя погода в Центральной России сохранится еще на неделю
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

, 23 августа. Специалисты Гидрометцентра ожидают, что в ближайшие дни в Центральной России сохранится летняя погода. При этом в Москве может потеплеть.

Погодные условия, характерные для лета, будут наблюдаться на территории Центрального федерального округа (ЦФО) еще как минимум пять-шесть дней. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного», — объяснил он.

По словам эксперта, ближе к концу рабочей недели в Москве может потеплеть. Согласно прогнозам, столбики термометров в российской столице поднимутся до отметки в +25 градусов. Температурные показатели во всех регионах ЦФО приблизятся к нормальным значениям примерно к середине текущей недели, заключил он.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге наступил самый холодный понедельник с начала августа. Температура воздуха в Северной столице составит примерно +15 градусов, в Ленинградской области — до +16 градусов. Как сообщает «Петербургский дневник», днем прогнозируется слабое повышение атмосферного давления.

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