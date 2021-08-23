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Анонимы «заминировали» три торговых центра и детский сад в Бурятии

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:36
Происшествия
Анонимы «заминировали» три торговых центра и детский сад в Бурятии
pixabay.com

Улан-Удэ, 23 августа. Сотрудники правоохранительных органов проверяют несколько сообщений о якобы заложенных бомбах в дошкольном учреждении и трех торговых центрах.

По некоторым данным, угрозы затронули торговые центры под названием «Пионер», Galaxy и «Фортуна». Сотрудники экстренных служб вывели на улицу посетителей и персонал. Кроме того, специалисты прибыли с проверкой в детский сад. Воспитанников также эвакуировали. Оперативники совместно с кинологами осматривают помещения на предмет обнаружения взрывчатых веществ.

Ранее милиция оцепила ЦУМ в Бишкеке. По предварительным данным, причиной стал захват заложников в стенах универмага. По неподтвержденной информации СМИ, захватчики заминировали здание, сообщал сайт 360tv.ru.

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минирование тц улан-удэ
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