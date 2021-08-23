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Мэнни Пакьяо попросил прощения у филиппинцев за поражение от кубинца Угаса
Спорт
Мэнни Пакьяо попросил прощения у филиппинцев за поражение от кубинца Угаса
Global Look Press  /  Larry Burton/ZUMAPRESS.com

Лас-Вегас, 23 августа. Бывший чемпион мира по боксу в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо выступил с заявлением после сенсационного поражения в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.

По словам 42-летнего филиппинца, он рассчитывал на другой финал этого поединка, но получилось иначе. Пакьяо поблагодарил бога за возможность и силу сражаться. Кроме того, филиппинец поздравил соперника и его команду с победой и поблагодарил каждого соотечественника за поддержку в нелегком бою.

«Я горжусь, что представляю свою страну. Прошу прощения, что не подарил вам победу. От всего сердца говорю «спасибо», — написал Пакьяо в Instagram-аккаунте.

Накануне кубинец Угас одержал победу над филиппинцем Мэнни Пакьяо и защитил титул чемпиона мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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wba пакьяо угас
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