Ученые из России и Великобритании смогли выяснить «предел прочности» человека

Москва, 23 августа. Команда ученых из России и Великобритании разработала универсальный метод, позволяющий выяснить предел стрессоустойчивости и адаптивности человека.

Специалисты из Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Лестерского университета создали новый подход, который дает возможность спрогнозировать наступление кризиса в организме и других сложных адаптивных системах. Результаты научной работы опубликованы в журнале Physics of Life Reviews.

Универсальный метод корреляционной адаптометрии позволяет оценивать состояние биологических и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды. Уникальная разработка может способствовать созданию новой «медицины старения».

Российские ученые ранее нашли способ увеличить продолжительность жизни животных. Процесс старения помогло замедлить вещество фукоксантин.