Ростех представит на форуме «Армия-2021» перспективную бронемашину «Манул»

Москва, 23 августа. Ростех представит перспективную БМП «Манул» с боевым модулем «Эпоха» на военно-техническом форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

В интервью для РИА Новости он выразил уверенность в том, что бронемашину ждет успех. Как ожидается, она станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений.

«Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», — сказал Оздоев.

По его словам, работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». На сегодняшний день внешний вид машины продолжает формироваться.

Как сообщает «Газета.ру» в рамках форума также представят перспективную бронемашину-амфибию. Кроме того, участники выставки смогут увидеть новую модификацию БМП-3 с модулем «Бережок».