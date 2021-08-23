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Мурадов предрек эффект бумеранга для организаторов саммита «Крымской платформы»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:40
Политика
Мурадов предрек эффект бумеранга для организаторов саммита «Крымской платформы»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Севастополь, 23 августа. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов раскритиковал проведение саммита «Крымской платформы».

Как отметил политик, форум станет бумерангом, который больно ударит по его же участникам, накликавшим на себя беду. Жертвами подобных авантюр всегда становятся их авторы, напомнил Мурадов.

«Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — высказался представитель полуострова.

Саммит он назвал бездумной и наглой провокацией Вашингтона, которая нацелена на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе. Этим обеспокоено международное сообщество и Россия, добавил Мурадов. Попытка создать новый конфликт показывает намерение противников России продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, заключил он.

Ранее председатель турецкой Федерации крымскотатарских обществ Унвер Сель осудил проведение «Крымской платформы» и призвал власти Турции пересмотреть решение об участии в саммите. В открытом обращении Сель отметил, что участие в организациях, содействующих вмешательству в ситуацию игроков вне региона, не приносит Турции пользы.

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украина крым мурадов
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