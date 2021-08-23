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Власти Филиппин зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:40
Общество
Власти Филиппин зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»
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Москва, 23 августа. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов республики. Регистрация однокомпонентной вакцины проходила в рамках ускоренной процедуры.

В России тем временем разрешили использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации лиц пожилого возраста. В Минздраве РФ объяснили, что именно эта категория граждан находится в группе риска по COVID-19.

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