«JourФак Манукяна». От «Славянского базара» к «Новой волне»

Фестивалю «Новая волна» в Сочи посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

«Новая волна» спустя два года вернулась в Сочи. В прошлом году за исключением «Славянского базара» в Минске большие музыкальные фестивали были закрыты на локдаун. В этом году Краснодарский край нашел выход из сложившегося положения и принимает гостей курортных городов с прививкой от коронавируса либо со свежим ПЦР-тестом. Таким образом удалось собрать полный зал New Wave Hall в режиме covid-free.

После триумфа на «Славянском базаре» на «Новую волну» приехал певец из Казахстана Димаш Кудайберген. Всего за несколько лет он стал звездой мирового уровня. В Китае его уже давно считают своим. Успел Димаш до пандемии выступить и на большой концертной площадке в США. Лишь коронавирусный концертный локдаун не позволил ему объездить весь мир к этому моменту.

Димаш привез на фестиваль новую песню «Stranger». Ведущие — Лера Кудрявцева и Андрей Малахов — презентовали артиста, как лучший голос планеты. Стоит отметить, что этого представления Димаш вполне достоин. Публика приняла новую песню на «ура», цветов было снова очень много. Судя по их количеству и по бурным аплодисментам в зале вполне уверенно можно считать это выступление новым триумфом.

Филипп Киркоров настолько уверовал в свой статус «короля» российской поп-музыки, что не постеснялся выйти в короне на свои пару песен. Одну из них он спел вместе с Maruv. Однако показ этого номера на ТВ у меня вызвал лишь недоумение. У певицы из Украины вместе с ее коллективом был прекрасный хореографический номер, но его решили показывать лишь издали, и это выглядело очень странно.

Полина Гагарина кардинально изменила свой имидж, ее теперь трудно узнать. Кстати, именно она открывала фестиваль. Внезапно захворавший на «Славянском базаре» Николай Басков, тогда так и не появившийся на сцене, на этот раз был в отменной форме. Он и блистал, и блестел, в общем было очень ярко. София Ротару снова сделала исключение ради «Новой волны» и приехала в Россию из Украины. Наталья Гордиенко из Молдавии, которая теперь надолго запомнится Европе, также посетила фестиваль. Она приехала с песней, звучавшей на Евровидении, но исполнила ее на русском языке.

Возвращение «Новой волны» в Сочи — это в определенной мере знак, что мы постепенно приспосабливаемся к миру, который живет коронавирусными ограничениями, но не мешает нам жить полной жизнью.