Врач Чернышова назвала главного предвестника сахарного диабета

Москва, 23 августа. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какой из признаков метаболического синдрома указывает на развитие сахарного диабета.

По словам специалиста, человек может самостоятельно проверить, является ли он в группе риска. Ему лишь необходимо измерить объемы талии. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин более 100 сантиметров, то этого достаточно, чтобы обратиться за помощью к медикам.

Терапевт объяснила, что человек на стадии преддиабета может исправить ситуацию. Для этого необходимо скорректировать питание, а также изменить сложившийся образ жизни. Жировые отложения в области талии являются предвестником сахарного диабета, передает «Москва 24».

Как ранее сообщалось, разминка в течение дня помогает бороться с сахарным диабетом. Активность улучшает состояние здоровья в целом.