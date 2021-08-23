Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:20
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Врач Чернышова назвала главного предвестника сахарного диабета

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:26
Общество
Врач Чернышова назвала главного предвестника сахарного диабета
pixabay.com

Москва, 23 августа. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какой из признаков метаболического синдрома указывает на развитие сахарного диабета.

По словам специалиста, человек может самостоятельно проверить, является ли он в группе риска. Ему лишь необходимо измерить объемы талии. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин более 100 сантиметров, то этого достаточно, чтобы обратиться за помощью к медикам.

Терапевт объяснила, что человек на стадии преддиабета может исправить ситуацию. Для этого необходимо скорректировать питание, а также изменить сложившийся образ жизни. Жировые отложения в области талии являются предвестником сахарного диабета, передает «Москва 24».

Как ранее сообщалось, разминка в течение дня помогает бороться с сахарным диабетом. Активность улучшает состояние здоровья в целом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Чернышова назвала главного предвестника сахарного диабета
ожирение диабет предвестник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru