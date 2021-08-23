Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов

В Донбассе продолжается рост количества обстрелов, а также замечено новое средство разведки, подаренное Пентагоном. Кроме того, на юго-восток приехал советник организации, занимающейся урегулированием конфликтов, а Владимир Зеленский продолжает зачистку информационного пространства.

Оперативная обстановка в Донбассе

Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться, за прошедшую неделю уровень нарушений скакнул еще в 2,5 раза (1 922 обстрела против 751).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте обострилась ситуация в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), где было совершены почти все нарушения в Луганской области. Район этот находится на стыке подразделений 24-й отдельной механизированной и 57-ой мотопехотной бригад. Довольно примечательно, что именно в этом районе сотрудниками ОБСЕ была обнаружена система мониторинга радиоспектра и пеленгации американского производства. Она способна обнаруживать и определять местоположение не только дронов и пунктов их управления, но и радиостанций всех типов защитников Донбасса, а значит, и командных пунктов.

Федеральное агентство новостей /

Система такого типа впервые отмечена в ВСУ и скорее всего является одним из подарков от Пентагона в рамках военно-технической поддержки.

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки.

Федеральное агентство новостей /

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Визиты иностранных делегаций в Донбасс

В течение недели юго-восток Украины посетили две делегации. Первым, 17 августа, прибыл заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон. Посетил он только Краматорск и встретился с новым командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком.

Федеральное агентство новостей /

Вторым в Донбасс прибыл старший советник Европейского института мира Роберт Серри. Сопровождал его, помимо командования украинской группировки на юго-востоке Украины, заместитель министра обороны Александр Полищук. В ходе мероприятия Серри показали украинские контрольные пункты въезда-выезда в пригороде Горловки, а также Золотом. Здесь Киев блеснул готовой инфраструктурой и обвинил республики в блокировании сообщения.

facebook.com / Операция объединенных сил

Также Серри ввели в курс дела о ситуации на линии соприкосновения по украинской версии и показали якобы применяемые со стороны народной милиции боеприпасы и мины.

facebook.com / Операция объединенных сил

Примечательно, что Европейский институт мира является не официальным образованием Европейского союза, а в него входит всего порядка девяти его членов. Однако, сам Роберт Серри начал работу в структуре в 2020 году и возглавил инициативу по диалогу между Россией и Украиной. Ранее он долгое время проработал в ООН, в том числе в 2014 году в чине старшего советника генерального секретаря принимал участие в урегулировании украинского кризиса. Главный же офис института расположен в центре Брюсселя, что позволяет вращаться в высших эшелонах власти и организовывать встречи с нужными людьми.

Именно поэтому тот нарратив, который главному советнику задал Киев, будет влиять на дальнейшие действия со стороны Европейского союза.

«Крымская платформа» и уход от Минских соглашений

На Украине законопроект о переходном периоде в Донбассе и Крыму добрался до регистрации в Верховной Раде. По ряду оценок он закладывает основы под уход Киева из-под Минских соглашений. На этом фоне довольно примечательно, что в рамках подготовки «Крымской платформы» обеспечено довольно представительное участие на запланированном 23 августа первом саммите. Общее количество государств и организаций достигло 44.

Мероприятие посетят лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции. Кроме того, на уровне глав парламентов будут представлены Швейцария и Чехия, а министров иностранных дел — Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония. Министров обороны делегируют Великобритания и Португалия. Также будут присутствовать президент Европейского совета, представители трех международных организаций и Европейской комиссии.

Такое представительство позволит оживить дискус по украинскому кризису, но главное, итоговая резолюция платформы будет вынесена на голосование в Генеральной ассамблее ООН. Вполне возможно, что итогом станет как раз уход от Минских соглашений и переход к новому переговорному формату.

Меры Зеленского по укреплению власти

На неделе Исследовательский центр им. Разумкова опубликовал опрос, согласно которому рейтинг президента Владимира Зеленского остается довольно низким. Так, половина опрошенных — 48% — высказались против выдвижения Зеленского на второй срок, а за — только 21,9%. Более того, Зеленский вызывает негативные эмоции у 33,7% респондентов, а 47,5% считают, что его личные качества не соответствуют должности.

Появляются данные, что мэр Киева Виталий Кличко и председатель парламента Дмитрий Разумков приступили к переговорам по поводу нового политического проекта. Целью его будет выступление на будущих президентских и парламентских выборах.

На этом фоне офис президента Украины также предпринял ряд шагов. В первую очередь был заменен глава национальной полиции Харьковской области полковник Андрей Рубель, который, проработав практически год в должности, подал в отставку. Наиболее вероятным его преемником называют Станислава Перлина, который с 90-х годов службу в МВД проходит в Харькове, а значит, знает всю подноготную местных влиятельных лиц, часть из которых сейчас состоит в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Федеральное агентство новостей /

Во вторую очередь Зеленский, используя Совет национальной безопасности и обороны (далее — СНБО), продолжил подминать под себя информационное пространство.

На очередном заседании СНБО были введены санкции против ряда информационных ресурсов. Среди них «Страна.ua» — одно из самых популярных интернет-СМИ на Украине, вещающее отличную от официальной точку зрения. Также ограничения были введены против Анатолия и Ольги Шарий, которые транслировали свое мнение о происходящих на Украине процессах.

Интервью Зеленского накануне визита в США

На фоне подготовки визита президента Украины в США, запланированного на 30-31 августа, Зеленский дал интервью четырем крупным СМИ — Washington Post, Liberation, «Новой Газете» и Funke Media. В нем он довольно много говорил о финансовой привлекательности Украины и недвусмысленно намекал на необходимость инвестиций. Также обмолвился он и о «Северном потоке-2», заявив, что его постройка — это еще не конец борьбы.

Примечателен выбор СМИ, которые транслировали интервью Зеленского в США, Франции, России и Германии. Если остановиться на Washington Post, то владельцем его является глава Amazon Джеф Безос, активно поддерживавший избирательную кампанию Джо Байдена, а значит, ратующий за действующую администрацию. Более того, дедушка Безоса стоял у истоков Управления перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) имел связи как в Пентагоне, так и в оборонных корпорациях. Поэтому данный месседж скорее всего является сигналом транснациональным корпорациям инвестировать в Украину, в том числе в ее газотранспортную систему.

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