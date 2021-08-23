Талибы сообщили об амнистии для бежавшего из Афганистана президента

Кабул, 23 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани попал под амнистию, заявили в «Талибане»1 (движение признано террористическим и запрещено в России).

Также члены движения пообещали освободить от ответственности всех представителей Правительства Афганистана. По словам талибов, амнистированные могут вернуться в государство.

Ранее представители «Талибана» освободили несколько десятков человек из вооруженных сил страны. Из-под ареста отпустили 145 военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.