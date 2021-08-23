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Семеро сотрудников ГИБДД в Башкирии предстанут перед судом за продажу водительских прав

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:31
Происшествия
Семеро сотрудников ГИБДД в Башкирии предстанут перед судом за продажу водительских прав
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Уфа, 23 августа. Уголовное дело против семерых экс-сотрудников ГИБДД в Башкирии возбудили по статье об организации преступного сообщества.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ, фигурантами дела стал бывший начальник, его заместитель и пятеро государственных инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии.

«Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»)», — отмечается в сообщении следователей.

Согласно материалам дела, около пяти лет назад глава вышеупомянутого отдела ГИБДД, находившийся тогда в должности заместителя, организовал преступное сообщество с целью получения взяток при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждый документ варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о задержании двоих сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключенных.

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ГИБДД башкирия взятка
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