Семеро сотрудников ГИБДД в Башкирии предстанут перед судом за продажу водительских прав

Уфа, 23 августа. Уголовное дело против семерых экс-сотрудников ГИБДД в Башкирии возбудили по статье об организации преступного сообщества.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ, фигурантами дела стал бывший начальник, его заместитель и пятеро государственных инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии.

«Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»)», — отмечается в сообщении следователей.

Согласно материалам дела, около пяти лет назад глава вышеупомянутого отдела ГИБДД, находившийся тогда в должности заместителя, организовал преступное сообщество с целью получения взяток при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждый документ варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей.

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