Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой

Завершился XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, который проходил с 14 по 21 августа 2021 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. К участию были допущены 217 молодых певцов из 21 страны мира. Все лауреатские звания международное жюри отдало российским вокалистам. Обладатели первой премии — 32-летний артист молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков и 28-летняя выпускница Санкт-Петербургской консерватории Зинаида Царенко — поделились с ФАН впечатлениями об участии в конкурсе и рассказали, какие перспективы открывает им звание лауреатов.

«Конкурс – это всегда проявление индивидуальности человека»

Выпускник Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Чеблыков принял решение об участии в конкурсе не сразу.

«Я знал о конкурсе Елены Образцовой очень давно, — рассказал ФАН молодой певец. — Уровень участников был очень высоким всегда. Я человек достаточно самокритичный, поэтому хотелось выйти с достойным материалом, чтобы соответствовать высокой планке требований жюри».

По условиям конкурса участники проходят три этапа испытаний. В первом туре конкурсанты в сопровождении фортепиано исполняли арии из оперы, кантаты или оратории.

«Я исполнял арию из оперы «Золушка» Россини и арию Дон Жуана, — пояснил начинающий артист. — Второй тур идет под аккомпанемент пианиста, а на третьем туре ребята поют в сопровождении симфонического оркестра. С оркестром я исполнял балладу Томского из «Пиковой дамы» и куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Бизе, что, как мне кажется, и привело к победе в финале».

Призовой фонд конкурса составляет более 2 миллионов рублей: гран-при — 700 тысяч рублей. Первая премия — 500 тысяч рублей, вторая — 350 тысяч рублей, третья — 250 тысяч рублей. Участник отметил, что соперники были сильные, и до последнего момента он не ожидал, что получит первую премию.

По мнению Чеблыкова, гран-при в этот раз на конкурсе не присуждался, поскольку не было явного лидера. Конкурсанты, по его словам, собрались сильные, особенно на последнем туре. Отсутствие предварительного видеоотбора Дмитрий Чеблыков считает интересной чертой мероприятия, поскольку каждый соискатель может попробовать свои силы.

«Конкурс — это всегда проявление индивидуальности человека, кто-то волнуется очень сильно, — отметил получатель первой премии. — Это колоссальный опыт, это уверенность в себе, это преодоление себя. Когда ты готовишься к конкурсу, ты стараешься отточить мастерство по максимуму. Если не знаешь языка, ты должен знать перевод текста».

Федеральное агентство новостей / Анатолий Медведь

«Я всегда стремился к академизму»

О карьере оперного певца Дмитрий мечтал с детства и прошел долгий путь ученичества, прежде чем овладеть профессией. Он родом из станицы Архангельская Краснодарского края. С 6 лет учился в музыкальной школе по классу домбры и баяна. После школы поступил на народное отделение музыкального училища в Ростове-на-Дону и через три года приехал в Москву на учебу в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Мои педагоги сподвигли меня прослушаться на академический вокал, и я поступил на первый курс Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского к Анатолию Александровичу Лошаку, мне было 22 года», — вспоминает Чеблыков.

Конкурсант благодарен за свои успехи в первую очередь педагогам и русской академической школе пения.

«Мне посчастливилось учиться у профессора Дмитрия Юрьевича Вдовина в молодежной программе Большого театра», — заявил певец. — Он очень образованный человек, мастер, фанат своего дела. Я нахожу все новые и новые интересные вещи в вокальной технике благодаря ему».

В прошлом году Чеблыков вышел в роли фонарщика в опере Сергея Баневича «История Кая и Герды» в Бетховенском зале Большого театра.

«Победа в конкурсе Елены Образцовой — путевка в профессиональную жизнь»

Свое будущее лауреат конкурса связывает с работой в театре.

«Участие в международном в конкурсе молодых исполнителей Елены Образцовой — путевка в профессиональную жизнь, — признался молодой исполнитель. — Я хочу совершенствоваться, хочу карьеры в оперном искусстве».

Дмитрий Чеблыков уверен, что истинное музыкальное искусство — именно оперное. Он стремится стать настоящим профессионалом и развиваться, радовать людей и нести им эмоцию.

«Этому стоит посвятить свою жизнь», — считает певец.

Федеральное агентство новостей / Анатолий Медведь

«Самое главное — почувствовать конкурсный дух»

Зинаида Царенко, обладательница первой премии XIII конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, так же, как и Дмитрий Чеблыков, проявила певческий талант в юном возрасте.

«Голос у меня природный, начала я его развивать с детства, просто пела в любительском кружке в своем маленьком поселке Терней, что в Приморском крае, — рассказала певица. — Я встретила замечательных педагогов, Викторию Поплавскую и Марину Олесик, которые обнаружили во мне талант, начали его раскрывать и подарили любовь к опере».

По словам конкурсантки, самым главным в конкурсе Елены Образцовой была сама возможность предстать перед профессиональным жюри, состоящим из великих мастеров своего дела.

В конкурсном репертуаре вокалистки с меццо-сопрано были арии Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова, Леоноры из оперы «Фаворитки» Доницетти, Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского, романсы.

«Хотелось бы их освоить и исполнить на большой сцене», — поделилась собеседница ФАН.

«Образцова — мой кумир»

За победу в конкурсе «болели» родственники и друзья певицы, которые всю ночь следили за онлайн-трансляцией церемонии награждения. По мнению Царенко, в ее победе на конкурсе большая заслуга педагога Ольги Дмитриевны Кондиной, ученицей которой она стала в 2015 году, поступив в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова

«Даже не ожидала, что все закончится первой премией, — призналась молодая оперная певица. — Я не всех смогла послушать, но у многих я отметила очень красивые голоса, хорошую технику, вдохновенное исполнение произведений».

Певица отметила, что ей повезло еще при жизни Елены Образцовой в 2014 году принять участие в мастер-классе и получить ценные рекомендации

«Образцова — один из моих кумиров. Она легендарная певица и человек», — сказала победительница конкурса.

В ближайших планах молодой певицы стать участницей Программы Аткинс (Atkins Young Artists Program) — международного образовательного проекта Маринского театра. Свою творческую судьбу Зинаида Царенко связывает с Россией.