Зверев в двух сетах победил Рублева в финале «Мастерса»

Цинциннати, 23 августа. Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от немецкого теннисиста Александра Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Встреча продолжалась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу немецкого спортсмена, который был посеян на турнире под третьим номером. В полуфинале Рублев был сильнее второй ракетки мира Даниила Медведева. Зверев в 1/2 финала победил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Рублев и Зверев встретились в пятый раз, во всех матчах победу одерживал 24-летний немец. Россиянин не смог навязать борьбу ни в одном сете. Зверев завоевал 17-й титул под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает RT.

Напомним, в августе Зверев стал чемпионом токийских Игр в одиночном разряде, обыграв в финале российского теннисиста Карена Хачанова.