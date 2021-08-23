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Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:13
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 августа. Российская валюта укрепилась к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США в начале торговой сессии упала по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки и достигла 74,092 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала снижение. Оно составило 3,5 копейки, до 86,87 рубля.

Падение инфляции в Соединенных Штатах и других государствах способно вернуть рубль к историческому минимуму 2016 года. Такую точку зрения выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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