Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля

Москва, 23 августа. Российская валюта укрепилась к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США в начале торговой сессии упала по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,75 копейки и достигла 74,092 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала снижение. Оно составило 3,5 копейки, до 86,87 рубля.

Падение инфляции в Соединенных Штатах и других государствах способно вернуть рубль к историческому минимуму 2016 года. Такую точку зрения выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.