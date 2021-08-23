Астролог назвала лучший день для примирения с близким человеком

Звезды говорят, что амбиций и оптимизма сейчас в нас много, но определенные нюансы обнуляют все попытки к действию. Об этом ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

23 августа, понедельник

Интуитивный день, но при этом вопросы выбора будут даваться тяжело, все будет выглядеть двулико. Будьте аккуратны с деньгами, легко можно потерять приличную сумму самым неожиданным образом. А вот дела, не связанные с финансами, могут иметь долгосрочные перспективы. Обещания, данные в этот день, должны быть выполнены на 100%.

24 августа, вторник

Нервный день. Сегодня торопливость противопоказана, а наспех принятые решения могут выйти боком. Постарайтесь оградить себя от бесконечного информационного потока и негатива, эмоциональность и ранимость сегодня включены на полную. Если у вас были разногласия с кем-либо, то этот день просто создан для примирения, в том числе с близким человеком. Ждите удачи от совершенных добрых дел, все вернется к вам сторицей.

25 августа, среда

Легкий день, располагающий к веселью, творчеству, остроумию, проявлению своих талантов и общению с друзьями. Не разбрасывайтесь идеями, сегодня у вас светлая голова, которая может родить гениальный и жизнеспособный план. Во второй половине дня можно отправиться по магазинам, выбранные вами вещи гармонично войдут в гардероб. Удача от помощи близким.

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26 августа, четверг

Благоприятный и интуитивный день, когда не нужно перегружать себя чужими проблемами. Неожиданное знакомство с противоположным полом пройдет удачно. Сегодня вы будете получать глубокую информацию, ваша задача не пропустить указания судьбы. Отдых и расслабление принесут удачу, подарив энергию и силы на несколько дней вперед.

27 августа, пятница

Активный день, когда сидеть на месте выйдет себе дороже. Это созвездие выделяет тех, кто ценит верность и дружбу. И если у вас вдруг нет своих задач — помогите другу, возможно, делом вы ему и не поможете, зато повеселитесь от души. Удачными будут путешествия и поездки. Ждите удачи от отказа от употребления мяса.

28 августа, суббота

Напряженный день, способен принести много проблем, следите за языком, резкость в речи до добра не доведет! Если есть неопределенная ситуация или зависший проект, то сегодня у вас будут силы и возможности посмотреть на него с новой точки зрения и найти верное решение. Удача от возврата долгов и выполнения обещаний.

29 августа, воскресенье

Сегодня включится дух авантюризма и погонит за новыми ощущениями и впечатлениями. Чтобы не наломать дров, потратьте часть своей энергии на домашние дела, чем больше вы вымотаетесь физически, тем больше сил к вам придет. Доверяйте своей интуиции, сегодня она может проявиться в отношении полезной и вредной пищи. Созвездие связано с огнем и очищением, поэтому массаж, баня и ограничения принесут удачу.