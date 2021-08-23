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Новую модификацию БМП-3 с боевым модулем «Бережок» презентуют на «Армии-2021»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:09
Армия
Новую модификацию БМП-3 с боевым модулем «Бережок» презентуют на «Армии-2021»
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Москва, 23 августа. Новую модификацию БМП-3 с модулем «Бережок» впервые покажут широкой публике в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

В пресс-службе Ростеха сообщили ТАСС, что боевой модуль «Бережок» был разработан Конструкторским бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова. В настоящее время специалисты продолжают работать над модернизацией БМП-3.

«Планируется применение и других комплексов вооружения, подходящих под габаритно-массовые характеристики шасси БМП-3», — говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что БМП-3 является одним из основных образцов бронетехники ВС России и наиболее популярной боевой машиной пехоты в мире. В российские войска также активно поставляются БМП-2М.

Ранее сообщалось, что на выставке «Армия-2021» презентовали новый российский плавающий многоцелевой бронеавтомобиль. Амфибийная разведывательная машина является дальнейшим развитием машины «Тигр».

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