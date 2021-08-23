Рекрутинговая компания Hays показала главный навык эффективных сотрудников

Москва, 23 августа. Умение общаться оказалось главным навыком эффективных сотрудников. Это показало исследование рекрутинговой компании Hays.

Этот вариант выбрали 36% участников исследования из 22 тысяч опрошенных молодых специалистов. Умение решать проблемы назвали 25% респондентов, инициативность — 21%, умение сотрудничать — 17%.

Глава российского представительства Hays Алексей Штейнгардт считает, что обучение молодых сотрудников ключевым профессиональным навыкам — главная задача, которая стоит перед работодателями. Он добавил, что к 2030 году количество молодых специалистов увеличится на 80 миллионов, пишет «Лента.ру».

Согласно результатам исследования, коронавирус и введенные из-за него ограничения повлияли на программы для молодежи. В частности, 86% образовательных программ были перестроены для учеников, 83% — для стажеров и практикантов.

Федеральное агентство новостей ранее подготовило список востребованных и интересных профессий, благодаря которым можно хорошо зарабатывать. Освоить эти специальности можно после 9 класса.