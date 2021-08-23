Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:19
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Рекрутинговая компания Hays показала главный навык эффективных сотрудников
Общество
Рекрутинговая компания Hays показала главный навык эффективных сотрудников
pixabay.com

Москва, 23 августа. Умение общаться оказалось главным навыком эффективных сотрудников. Это показало исследование рекрутинговой компании Hays.

Этот вариант выбрали 36% участников исследования из 22 тысяч опрошенных молодых специалистов. Умение решать проблемы назвали 25% респондентов, инициативность — 21%, умение сотрудничать — 17%.

Глава российского представительства Hays Алексей Штейнгардт считает, что обучение молодых сотрудников ключевым профессиональным навыкам — главная задача, которая стоит перед работодателями. Он добавил, что к 2030 году количество молодых специалистов увеличится на 80 миллионов, пишет «Лента.ру».

Согласно результатам исследования, коронавирус и введенные из-за него ограничения повлияли на программы для молодежи. В частности, 86% образовательных программ были перестроены для учеников, 83% — для стажеров и практикантов.

Федеральное агентство новостей ранее подготовило список востребованных и интересных профессий, благодаря которым можно хорошо зарабатывать. Освоить эти специальности можно после 9 класса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рекрутинговая компания Hays показала главный навык эффективных сотрудников
исследование молодежь навык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru