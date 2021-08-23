Площадь природного пожара под Самарой достигла 5 тыс. га

Самара, 23 августа. Общая площадь пожаров в Самарской области составила более пяти тысяч гектаров, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

По его словам, более точные данные будут предоставлены завтра. Экстренные службы пытаются справиться с природной стихией уже в течение двух дней.

Стоит отметить, что возгорание началось из-за пала травы. Позже огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. В результате 14 домов полностью сгорели.

Ранее стало известно, что к ликвидации огня привлекли более 100 военнослужащих. Решение было принято министром обороны России Сергеем Шойгу.