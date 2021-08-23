Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:19
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Площадь природного пожара под Самарой достигла 5 тыс. га

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:07
Происшествия
Площадь природного пожара под Самарой достигла 5 тыс. га
Global Look Press  /  Jinipix/Xinhua

Самара, 23 августа. Общая площадь пожаров в Самарской области составила более пяти тысяч гектаров, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

По его словам, более точные данные будут предоставлены завтра. Экстренные службы пытаются справиться с природной стихией уже в течение двух дней.

Стоит отметить, что возгорание началось из-за пала травы. Позже огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. В результате 14 домов полностью сгорели.

Ранее стало известно, что к ликвидации огня привлекли более 100 военнослужащих. Решение было принято министром обороны России Сергеем Шойгу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Площадь природного пожара под Самарой достигла 5 тыс. га
пожар самара мча
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru