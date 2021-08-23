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Афганский военный погиб при перестрелке в районе аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:18
Происшествия
Афганский военный погиб при перестрелке в районе аэропорта Кабула
Global Look Press  /  Christine-Felice Röhrs / dpa

Кабул, 23 августа. Один военнослужащий Афганистана получил ранение и погиб в результате инцидента в аэропорту Кабула. Также из-за ЧП пострадали три человека.

Местные СМИ сообщают, что стрельба случилась рано утром. В конфликте участвовали представители сил безопасности Афганистана и неустановленные лица. При этом американские и немецкие военные тоже открывали огонь, среди них нет тех, кто получил травмы.

В последние месяцы на территории Афганистана наблюдалась эскалация напряженности. Причиной тому стало решение Вашингтона свернуть военную миссию в республике. Этим воспользовались боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Они быстро захватили крупные населенные пункты страны, а затем взяли под свой контроль Кабул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул перестрелка военный
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