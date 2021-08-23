Афганский военный погиб при перестрелке в районе аэропорта Кабула

Кабул, 23 августа. Один военнослужащий Афганистана получил ранение и погиб в результате инцидента в аэропорту Кабула. Также из-за ЧП пострадали три человека.

Местные СМИ сообщают, что стрельба случилась рано утром. В конфликте участвовали представители сил безопасности Афганистана и неустановленные лица. При этом американские и немецкие военные тоже открывали огонь, среди них нет тех, кто получил травмы.

В последние месяцы на территории Афганистана наблюдалась эскалация напряженности. Причиной тому стало решение Вашингтона свернуть военную миссию в республике. Этим воспользовались боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Они быстро захватили крупные населенные пункты страны, а затем взяли под свой контроль Кабул.

1 Организация запрещена на территории РФ.