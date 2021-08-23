Рианна запечатлелась у бассейна в нижнем белье и удивила фанатов

Лос-Анджелес, 23 августа. Американская певица Рианна снова удивила поклонников. Запечатлевшись в бассейне, она тем самым выбрала одну из самых выигрышных позиций, чтобы продемонстрировать нижнее белье. Наверняка многих смутит, что звезда выбрала для этого вовсе не купальник, пишет Elle.
Прозрачное намокшее кружево с принтами Savage x Fenty и сотовой текстурой ни разу не было показано в анфас. Рианна использовала самые провокационные способы его демонстрации. И данная уловка сработала. Потайной комбинезон с американской проймой с первого взгляда вызывает неподдельный интерес к данной модели. Он идеально подчеркивает изгибы тела и способен скрыть целлюлит там, где это действительно нужно.
Певица решила пойти еще дальше и сделала еще один снимок — на этот раз для официального аккаунта бренда. На снимке она предстала в еще более классическом нижнем белье, декорированном вырезами и золотыми амулетами, расположенными на ягодицах.
Поклонники отметили и новый имидж певицы. Она ультракоротко подстриглась. Вообще за длиной волос Рианны в последнее время трудно уследить. Но короткие волосы в ретро-стилистике ей очень идут.
Не так давно звезда стала долларовым миллиардером. Журнал Forbes оценил ее состояние в 1,7 миллиарда долларов.
Не секрет, что большую часть своих денег девушка заработала не музыкой, а благодаря косметической компании Fenty Beauty, основанной в 2017 году. Стоит отметить, что большую роль в продвижении ее бренда сыграла реклама в социальных сетях. У Рианны более 101 миллиона подписчиков в Instagram и почти 103 миллиона в Twitter.
Ранее сообщалось, что певице грозит иск на 10 миллионов долларов из-за обвинений в оскорблении мусульман.