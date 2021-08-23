Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:18
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
10:13
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
10:12
Армия
Рособоронэкспорт анонсировал подписание контракта с Турцией на поставку С-400
10:12
Экономика
Британские клиенты PayPal смогут проводить операции с криптовалютой
10:11
Армия
Россия получила несколько заявок на поставки бронемашин «Тайфун-К» в другие страны
10:11
Армия
Российский танк «Армата» выведут на международный оружейный рынок
Все новости

Почему в России катастрофически мало доноров костного мозга

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:41
Общество
Почему в России катастрофически мало доноров костного мозга
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Трансплантация клеток костного мозга требуется более чем 5000 граждан России в год (4200 пересадок — взрослым и 900 — детям). Реальную помощь получают только 5%, потому что доноров очень мало и потому что требуется высокая совместимость донора и реципиента.

Как в различных регионах России готовятся к Всемирному дню донора костного мозга (WMDD)? Почему россияне так неохотно сдают кровь для выделения костного мозга? Когда будет готов отечественный регистр доноров костного мозга? Как государство может участвовать в программе помощи лицам с заболеваниями крови?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

  • Ярослав Арефьев, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Астраханской области;
  • Анна Астахова-Стрельникова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Ленинградской области.

По видеосвязи с пресс-центром свяжутся:

  • Анастасия Набокина, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Миассу (Челябинская область);
  • Руслана Трохова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Екатеринбургу и Анапе.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 23 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почему в России катастрофически мало доноров костного мозга
россия доноры костный мозг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru