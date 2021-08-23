Трансплантация клеток костного мозга требуется более чем 5000 граждан России в год (4200 пересадок — взрослым и 900 — детям). Реальную помощь получают только 5%, потому что доноров очень мало и потому что требуется высокая совместимость донора и реципиента.

Как в различных регионах России готовятся к Всемирному дню донора костного мозга (WMDD)? Почему россияне так неохотно сдают кровь для выделения костного мозга? Когда будет готов отечественный регистр доноров костного мозга? Как государство может участвовать в программе помощи лицам с заболеваниями крови?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

Ярослав Арефьев , куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Астраханской области;

, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Астраханской области; Анна Астахова-Стрельникова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Ленинградской области.

По видеосвязи с пресс-центром свяжутся:

Анастасия Набокина , куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Миассу (Челябинская область);

, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Миассу (Челябинская область); Руслана Трохова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Екатеринбургу и Анапе.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 23 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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