Трансплантация клеток костного мозга требуется более чем 5000 граждан России в год (4200 пересадок — взрослым и 900 — детям). Реальную помощь получают только 5%, потому что доноров очень мало и потому что требуется высокая совместимость донора и реципиента.
Как в различных регионах России готовятся к Всемирному дню донора костного мозга (WMDD)? Почему россияне так неохотно сдают кровь для выделения костного мозга? Когда будет готов отечественный регистр доноров костного мозга? Как государство может участвовать в программе помощи лицам с заболеваниями крови?
На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:
- Ярослав Арефьев, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Астраханской области;
- Анна Астахова-Стрельникова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Ленинградской области.
По видеосвязи с пресс-центром свяжутся:
- Анастасия Набокина, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Миассу (Челябинская область);
- Руслана Трохова, куратор общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака по Екатеринбургу и Анапе.
Пресс-конференция состоится в понедельник, 23 августа, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
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