Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой

Минск, 23 августа. Начинающие дачники напрасно боятся использовать мыльную воду для полива огорода. Для некоторых культур раствор на основе хозяйственного мыла бывает очень полезен.

С помощью мыльной воды можно бороться с насекомыми-вредителями, атакующими огород. Для «спасения» моркови достаточно двух поливов в течение всего сезона.

Мыльный раствор также благотворно отражается на состоянии плодовых деревьев. Он ускоряет процесс цветения и положительно влияет на качество урожая.

Эксперты рекомендуют поливать овощи мыльной водой до появления завязей или цветов. Для приготовления раствора при этом можно использовать только хозяйственное мыло. В нем, по данным портала «Белновости», нет вредных добавок.

Дачникам ранее рассказали, какие овощи лучше всего выращивать осенью. Речь идет, например, о чесноке, репе и шпинате.