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Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой

  /   Обновлено: 23 августа 2021 08:40
Общество
Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой
pixabay.com/PD

Минск, 23 августа. Начинающие дачники напрасно боятся использовать мыльную воду для полива огорода. Для некоторых культур раствор на основе хозяйственного мыла бывает очень полезен.

С помощью мыльной воды можно бороться с насекомыми-вредителями, атакующими огород. Для «спасения» моркови достаточно двух поливов в течение всего сезона.

Мыльный раствор также благотворно отражается на состоянии плодовых деревьев. Он ускоряет процесс цветения и положительно влияет на качество урожая.

Эксперты рекомендуют поливать овощи мыльной водой до появления завязей или цветов. Для приготовления раствора при этом можно использовать только хозяйственное мыло. В нем, по данным портала «Белновости», нет вредных добавок.

Дачникам ранее рассказали, какие овощи лучше всего выращивать осенью. Речь идет, например, о чесноке, репе и шпинате.

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