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Амурский тигр загрыз человека в селе Хабаровского края
Происшествия
Амурский тигр загрыз человека в селе Хабаровского края
instagram.com/@amurleo_land  /  Пресс-служба нацпарка &quot;Земля леопарда&quot;

Хабаровск, 23 августа. Амурский тигр напал на человека в одном из сел в Нанайском районе Хабаровского края. Молодой человек погиб.

Об этом сообщили в администрации села Маяк в интервью ТАСС. В районе села Арсеньево группа людей заготавливала лес и осталась переночевать в вагончике. Ночью один из мужчин вышел в лес и не вернулся.

В 10-15 метрах от спального места утром обнаружили фонарик пропавшего, одежду и кровь, а также следы тигра и волочения в лес. На место трагедии направились охотоведы.

Недавно медведь напал на двоих лесников, которые занимались геодезическими работами в тайге Иркутской области. Один из них получил серьезную травму ноги.

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