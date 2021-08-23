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МИД России оценил вероятность отключения страны от системы SWIFT

  /   Обновлено: 23 августа 2021 08:49
Политика
МИД России оценил вероятность отключения страны от системы SWIFT
wikipedia.org  /  swift.com

Москва, 23 августа. Россия не стремится создать альтернативу SWIFT как можно скорее. Пока опасность отключения страны от SWIFT не просматривается.

Также нет приблизительных сроков завершения работы. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский РИА Новости.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей», — сказал он.

Биричевский отметил, что пока России не угрожает отключение от системы. При этом он назвал гипотетическое отключение страны от системы политической мерой, к которой пока никто не готов.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что возможное решение Запада ограничить доступ Российской Федерации к системе SWIFT будет невыгодно для обеих сторон. Россия является «весомым» участником, поэтому платежная система лишь проиграет от потери крупного клиента.

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