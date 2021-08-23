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Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана

  /   Обновлено: 23 августа 2021 08:29
Политика
Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана
flickr.com  /  European Parliament

Вашингтон, 23 августа. Вывод американских войск из Афганистана является верным решением. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома считает, что поступил правильно. По словам Байдена, его работа заключается в вынесении тех суждений, которые больше никто не может или не будет выносить. На выступлении в Вашингтоне президент пояснил, что не хочет отправлять молодых мужчин и женщин на войну.

Так он ответил на опрос общественности, согласно которому большинство населения США не одобряют сложившуюся ситуация в Афганистане.

Недавно заместитель советника по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Кэтлин Троя МакФарланд обвинила Байдена в подлости после обещаний спасти американцев в Афганистане.

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