Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 08:52
08:52
Происшествия
Мошенники выудили больше 4 миллионов рублей у двух жительниц Камчатки
08:49
Видео
«Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом». События дня
08:40
Общество
Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой
08:33
Происшествия
Амурский тигр загрыз человека в селе Хабаровского края
08:32
Политика
МИД России оценил вероятность отключения страны от системы SWIFT
08:31
Общество
Движение по тоннелю дамбы ограничат в Петербурге из-за ремонта
08:29
Политика
Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана
08:19
Общество
Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
08:18
Политика
Лавров оценил взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией
08:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Иркутской области ночью 23 августа
Все новости

Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
Общество
Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Владивосток, 23 августа. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченкова ответила на вопросы граждан о вакцинации от коронавируса в прямом эфире.

Приморцы поинтересовались, каким препаратом лучше прививаться, и могут ли люди выбирать вакцину. Худченкова напомнила, что такие вакцины, как «КовиВак» и «Спутник Лайт» имеют ограничения по возрасту от 18 до 60 лет. Однако врач в любом случае перед прививкой скажет, можно ли выбирать вакцину, передает ИА DEITA.RU.

«Прививка не дает 100%-й защиты от заболевания, но течение болезни будет значительно легче, также она защищает от риска летального исхода. В Приморском крае 99% госпитализированных больных не вакцинированы или вакцинированы не полным курсом», — сказала она.

Худченкова отметила, что для повторной вакцинации через полгода не нужно будет проводить дополнительных исследований. Уже на следующей неделе медицинские учреждения Приморского края дадут рекомендации о старте повторной вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, что Центр Гамалеи готов к обновлению вакцины «Спутник V» для новых штаммов. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть обновлена для более эффективной борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
вакцинация рекомендации коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru