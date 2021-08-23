Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19

Владивосток, 23 августа. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченкова ответила на вопросы граждан о вакцинации от коронавируса в прямом эфире.

Приморцы поинтересовались, каким препаратом лучше прививаться, и могут ли люди выбирать вакцину. Худченкова напомнила, что такие вакцины, как «КовиВак» и «Спутник Лайт» имеют ограничения по возрасту от 18 до 60 лет. Однако врач в любом случае перед прививкой скажет, можно ли выбирать вакцину, передает ИА DEITA.RU.

«Прививка не дает 100%-й защиты от заболевания, но течение болезни будет значительно легче, также она защищает от риска летального исхода. В Приморском крае 99% госпитализированных больных не вакцинированы или вакцинированы не полным курсом», — сказала она.

Худченкова отметила, что для повторной вакцинации через полгода не нужно будет проводить дополнительных исследований. Уже на следующей неделе медицинские учреждения Приморского края дадут рекомендации о старте повторной вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, что Центр Гамалеи готов к обновлению вакцины «Спутник V» для новых штаммов. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть обновлена для более эффективной борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции.