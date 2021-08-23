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Лавров оценил взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией
Политика
Лавров оценил взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Будапешт, 23 августа. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет» рассказал об успехах в сотрудничестве РФ и Венгрии в борьбе с пандемией коронавируса.

Министр напомнил, что Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая лицензировала российскую вакцину «Спутник V» и приобрела ее в значительном количестве. Лавров отметил, что варианты производства препарата на территории восточноевропейской страны прорабатываются.

Глава МИД России напомнил, что по итогам января-мая двусторонний товарооборот между странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 35%. По его словам, в экономической сфере у российско-венгерских отношений хорошие перспективы.

Лавров указал на отсутствие неразрешимых раздражителей между странами в торгово-экономической сфере, сообщает ТАСС. «Формулой успеха» он назвал взаимное уважение интересов, здоровый прагматизм и нацеленность на созидательную работу.

Сотрудничество между странами вышло на беспрецедентный уровень, подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Будапештом в таких объеме и глубине, к каким будут готовы в Будапеште.

Ранее оператор визовых центров VFS Global сообщил, что выдача туристических виз Венгрии стартует для граждан России со 2 августа текущего года. Кроме стандартных подтверждающих бумаг, к заявке нужно предоставить также свидетельство о вакцинации от коронавируса.

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